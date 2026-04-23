BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – La casa automobilistica cinese Chery Commercial Vehicle martedì ha presentato DELIVAN, il nuovo modello di veicolo commerciale digitale e intelligente con cui punta ad accompagnare la transizione dell’Europa verso l’elettrificazione e un trasporto a basse emissioni di carbonio.

Secondo l’azienda, DELIVAN, presentato al Commercial Vehicle Show 2026 di Birmingham e destinato sia al mercato europeo sia a quello globale, si concentra sul segmento dei veicoli elettrici commerciali leggeri per le consegne urbane e la logistica.

A differenza dei modelli convenzionali, DELIVAN integra sistemi basati sui dati per monitorare in tempo reale le prestazioni del veicolo, i consumi energetici e le esigenze di manutenzione, riducendo tempi di inattività e costi operativi. Le reti di servizi locali consentono inoltre la diagnostica da remoto, migliorando ulteriormente l’efficienza nella gestione delle flotte.

Il lancio rappresenta il primo debutto all’estero della strategia Chery per i Future Super Commercial Vehicle. Contestualmente, il gruppo ha annunciato la costituzione di una nuova filiale nel Regno Unito, a conferma del passaggio da un modello orientato alle esportazioni a una presenza operativa più radicata a livello locale in Europa.

Secondo Gong Yueqiong, vice presidente di Chery Holding Group, la scelta del Regno Unito per il debutto mondiale è legata al ruolo centrale del Paese nel mercato dei veicoli commerciali e alla sua posizione di leadership nell’elettrificazione. La strategia internazionale di Chery guarda a una localizzazione di lungo periodo, con lo sviluppo di capacità di R&S, la creazione di un centro di ingegneria europeo e partnership con istituzioni come l’Università di Oxford.

Chery ha inoltre stabilito a Liverpool il proprio quartier generale europeo. Liam Robinson, presidente del Consiglio comunale della città, ha evidenziato questa scelta come simbolo della fiducia nella base industriale e nell’ecosistema dell’innovazione locali, con ricadute positive sugli investimenti e un rafforzamento della cooperazione tra Regno Unito e Cina nel campo della mobilità verde.

Con l’Europa che rafforza gli obiettivi sulle emissioni e la domanda di una logistica efficiente in crescita, secondo gli analisti il settore dei veicoli commerciali sta entrando in una fase cruciale di transizione, che presenta al tempo stesso sfide e opportunità per le tecnologie avanzate.

(ITALPRESS).