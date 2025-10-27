PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso lunedì la speranza che Cina e Stati Uniti lavorino nella stessa direzione, si preparino a interazioni di alto livello e creino le condizioni per lo sviluppo delle relazioni bilaterali.

Wang, che è anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha rilasciato tali dichiarazioni in una conversazione telefonica con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio.

(ITALPRESS).