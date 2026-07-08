Cina: ministro Commercio, Paesi Bassi creino ambiente equo e stabile per investimenti cinesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo il ministro cinese del Commercio Wang Wentao, la Cina auspica che la parte olandese crei un ambiente equo, giusto e prevedibile per le imprese cinesi che investono nei Paesi Bassi e mantenga la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento dei semiconduttori. Lo riferisce una nota diffusa oggi dal ministero cinese del Commercio.

“Il ministero cinese del Commercio desidera rafforzare la cooperazione con la parte olandese in settori quali manifattura avanzata, innovazione tecnologica, transizione verde e servizi moderni”, ha affermato Wang, aggiungendo che il ministero auspica anche che la parte olandese promuova un’adeguata risoluzione delle controversie che coinvolgono le aziende interessate.

“La Cina accoglie con favore gli investimenti delle imprese olandesi nel Paese, affinché condividano le opportunità offerte dal suo ampio mercato”, ha dichiarato Wang durante la 18esima riunione del Comitato economico e commerciale congiunto Cina-Paesi Bassi, tenutasi ieri a Pechino.

Nel corso della riunione, le due parti hanno avuto uno scambio di vedute franco e approfondito sulle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Paesi Bassi e tra Cina e Unione Europea (UE), si legge nella nota.

Wang ha affermato che una dichiarazione congiunta emersa dalla prima riunione del meccanismo di consultazione Cina-UE su commercio e investimenti, tenutasi la scorsa settimana, ha confermato che, in quanto partner commerciali chiave, Cina e UE hanno concordato di stabilizzare le loro relazioni bilaterali e di renderle più equilibrate. “Auspichiamo che il governo olandese svolga un ruolo positivo e costruttivo all’interno dell’UE, incoraggiandola a procedere nella stessa direzione della Cina e a gestire le divergenze attraverso il dialogo e la consultazione”.

(ITALPRESS).