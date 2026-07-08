Algeria, il Governo avvia il progetto per una nuova autorità portuale nazionale

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale dei Servizi del Primo ministro algerino, il governo ha avviato lo studio del quadro giuridico per la creazione di un’Autorità portuale nazionale, incaricata dello sviluppo, della gestione e della tutela del sistema portuale pubblico del Paese.

La decisione è stata esaminata durante la riunione del governo presieduta dal primo ministro Sifi Ghrieb, nell’ambito dei provvedimenti destinati a rafforzare la governance dei settori strategici dell’economia nazionale.

La nuova struttura avrà il compito di assicurare le funzioni di servizio pubblico legate al settore portuale, contribuendo alla modernizzazione delle infrastrutture, al miglioramento della gestione e alla valorizzazione del ruolo dei porti nel commercio e nei trasporti marittimi.

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