Libia, l’area archeologica di Shahat accoglie epigrafista francese e missione italiana

ROMA (ITALPRESS) – La soprintendenza archeologica di Shahat, nell’est della Libia (nella regione storica della Cirenaica), ha ricevuto la visita della professoressa Catherine Dobias, epigrafista francese membro della missione archeologica francese operante a Sousse, considerata tra le massime esperte mondiali nel campo dell’epigrafia. E secondo quanto riportato dall’ufficio di Shahat in un comunicato su Facebook, la visita ha incluso il museo archeologico di Shahat, i depositi e l’archivio, dove la studiosa ha esaminato iscrizioni, documenti storici e materiali fotografici che documentano le attività di ricerca e conservazione, esprimendo ammirazione per il patrimonio culturale di Cyrene e la sua importanza scientifica.

All’incontro ha partecipato anche la missione archeologica italiana dell’Università di Chieti, guidata dalla professoressa Olivia Menozzi, a conferma della collaborazione scientifica tra le missioni internazionali e la soprintendenza libica per la tutela del patrimonio culturale. La visita della studiosa francese e la presenza della missione italiana sottolineano la cooperazione tra i due paesi nel campo dell’archeologia. La città di Shahat (l’antica Cyrene) continua ad attrarre ricercatori e specialisti da tutto il mondo, confermando il suo ruolo centrale nella ricerca archeologica e nella conservazione del patrimonio storico della regione. Il sito, dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell’arte e della cultura greco-romana nel Nord Africa.

– foto Shahat Antiquties Department –

(ITALPRESS).