CAGLIARI (ITALPRESS) – Recuperati oltre 17 milioni di euro derivanti dalle vendite del patrimonio aziendale di proprietà dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area) nel periodo 2019-2025. Le risorse derivanti dall’alienazione verranno reinvestite, secondo quanto stabilito dalla legge 560 del 1993, in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati.

L’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato la delibera, che è stata approvata dalla Giunta, che stabilisce il programma per la ripartizione delle risorse, definito dall’amministratore unico di Area, Matteo Sestu, sulla base delle esigenze rappresentate dalle unità territoriali: “destiniamo prioritariamente i proventi dell’alienazione – spiega Piu – a interventi di manutenzione straordinaria su condomini misti e alloggi di risulta, al completamento di interventi già programmati e all’acquisto di alloggi, con particolare riferimento a immobili già alienati che hanno contribuito alla formazione di condomini misti nel territorio di Sassari, per consentire di riportare i condomini nella totale disponibilità di Area finalizzata ad una gestione più razionale e proficua di ogni aspetto, come ad esempio quello relativo alle manutenzioni”.

La ripartizione delle risorse è stabilita sulla base di quanto manifestato dalle unità territoriali di Area per la realizzazione di interventi necessari e sul dato della loro capacità di spendita delle risorse, di medesima derivazione. Secondo questi criteri la suddivisione nei vari servizi territoriali destina 5,8 milioni a Carbonia, 4,6 milioni a Sassari, 3,2 milioni a Nuoro, 2,8 milioni a Cagliari e 1,1 milioni a Oristano. “La realizzazione di questi interventi – sottolinea l’assessore – consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza e di vivibilità degli alloggi, rendendone possibile, nei casi in cui ciò non sarebbe altrimenti consentito, l’assegnazione agli aspiranti beneficiari collocati nelle graduatorie comunali”.

Tra gli interventi finanziati è compresa la realizzazione di nuovi alloggi a Macomer: “si tratta di alloggi oggetto di realizzazione, attualmente allo stato grezzo, con le lavorazioni ferme da due decenni e che grazie a questo stanziamento, dopo l’ultimazione saranno messi nella disponibilità degli assegnatari. A questi si aggiungono il recupero degli alloggi di risulta su cui stiamo lavorando da tempo, passando da 150 a 250 dal 2024 al 2025. Un obiettivo che ci vede impegnati per proseguire ad investire, anche grazie a queste risorse, sull’aumento del numero di alloggi disponibili, partendo soprattutto da quelli inutilizzati perché non idonei a causa, per esempio, della necessità di interventi di manutenzione, affinché possano essere riassegnati”.

-Foto Regione Sardegna-

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