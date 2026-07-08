Cina: Shanghai, CAS punta su ricerca di base sostenendo giovani talenti (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 7 luglio 2026, mostra un edificio con camere di crescita ad ambiente controllato presso il Centro di eccellenza per le scienze molecolari delle piante dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) a Shanghai, nella Cina orientale. Negli ultimi anni, la sezione di Shanghai della CAS ha lavorato a stretto contatto con la municipalità di Shanghai per promuovere la ricerca di base. Offre inoltre un sostegno stabile ai giovani ricercatori, creando un ambiente in cui l’esplorazione scientifica a lungo termine può generare progressi al servizio delle priorità nazionali e far avanzare la ricerca di frontiera.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]