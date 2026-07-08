Pioggia di missili russi su Kiev e Kharkiv, droni ucraini sulla raffineria russa di Saratov

ROMA (ITALPRESS) – Due persone sono rimaste ferite dopo un attacco missilistico balistico lanciato dalla Russia contro Kiev. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che un attacco missilistico ha provocato un incendio in alcuni magazzini nel quartiere di Desnianskyi, mentre un altro incendio è divampato in un edificio non residenziale nel quartiere di Sviatoshynskyi. L’Aeronautica militare Ucraina ha lanciato un allarme per la minaccia di missili balistici russi diretti verso la capitale. Anche Kharkiv è stata oggetto di un attacco e, secondo quanto riferito dal sindaco Igor Terekhov, due persone sono rimaste ferite.

Dopo gli attacchi, nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov, in Russia. La raffineria è stata poi incendiata a seguito degli attacchi dei droni, come riportato dal canale Telegram Exilenova Plus. Il ministero della Difesa russo aveva emesso un avviso sulla minaccia di un attacco di droni nella regione, come dichiarato in precedenza dal governatore dell’oblast di Saratov, Roman Busargin.

– foto IPA Agency –

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