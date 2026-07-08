A Sharm el-Sheikh si è conclusa la decima edizione del Forum continentale degli organismi di gestione delle elezioni dei Paesi africani

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Si è conclusa a Sharm el-Sheikh la decima edizione del Forum continentale annuale degli organismi di gestione delle elezioni dei Paesi africani, ospitata dall’Autorità Nazionale Elettorale egiziana, con l’adozione di una serie di raccomandazioni volte a sviluppare i meccanismi di voto dei cittadini africani residenti all’estero e a rafforzare la cooperazione tra le autorità elettorali del continente.

Secondo quanto riferito dall’Autorità nazionale egiziana per i media, il Forum, presieduto dal consigliere Hazem Badawy, ha sottolineato che il pieno esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero richiede il costante aggiornamento delle normative e delle procedure operative, un maggiore ricorso alle tecnologie digitali e un più intenso scambio di esperienze tra i Paesi africani.

Tra le principali raccomandazioni figurano il rafforzamento delle campagne di sensibilizzazione rivolte alle comunità africane residenti all’estero per favorire una maggiore partecipazione elettorale, nonché l’ampliamento dell’utilizzo di strumenti tecnologici per semplificare le operazioni di voto, garantendo al contempo i più elevati standard di trasparenza, integrità ed efficienza del processo elettorale.

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(ITALPRESS).