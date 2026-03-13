PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina quest’anno accelererà la ricerca legislativa in materia di intelligenza artificiale e di economia a bassa quota, e introdurrà norme sulla gestione dello spazio aereo, ha dichiarato ieri la ministra della Giustizia He Rong.

L’iniziativa mira a promuovere l’innovazione tecnologica attraverso un miglior quadro giuridico, ha affermato He, sottolineando la necessità di proteggersi dai potenziali rischi e garantire sia lo sviluppo che la sicurezza.

Il miglioramento del contesto imprenditoriale sarà anche una parte fondamentale degli sforzi legislativi di quest’anno, ha affermato He in risposta a una domanda dei media, dopo che l’organo legislativo nazionale ha concluso la sua sessione annuale a Pechino.

Le autorità intendono redigere norme per affrontare questioni quali il protezionismo locale, le barriere ingiustificate nell’accesso al mercato e la concorrenza spietata, ha affermato la ministra.

Secondo il sito del ministero, le sue responsabilità comprendono la pianificazione generale del lavoro legislativo, la redazione o l’organizzazione della redazione di leggi e regolamenti amministrativi e il coordinamento legislativo.

(ITALPRESS).