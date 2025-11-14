Cina: ministero, Paese avanza nello sviluppo innovativo del 6G

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Negli ultimi anni, la Cina ha fatto passi avanti nello sviluppo innovativo del 6G, con progressi che includono la ricerca sistematica sul design del sistema 6G e sull’architettura di rete, secondo quanto riferito giovedì dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

La Cina dispone ora di una riserva di oltre 300 tecnologie chiave per il 6G, ha dichiarato il vice ministro Zhang Yunming alla Conferenza sullo Sviluppo del 6G 2025.

Il Paese ha riunito oltre 100 entità della catena industriale nazionali e straniere, ha invitato aziende globali a partecipare ai test tecnologici 6G e ha approfondito la cooperazione con la 6G-IA europea e con il Forum 6G della Repubblica di Corea, ha sottolineato Zhang.

Quest’anno si è assistito al pieno avvio della ricerca sulla standardizzazione del 6G, ha osservato Zhang, aggiungendo che lo sviluppo del 6G è ora in una fase cruciale che richiede saggezza collettiva e consenso.

La Cina compirà ulteriori sforzi per rafforzare la ricerca sulle tecnologie core e avanzare nella ricerca e sviluppo, standardizzazione e sviluppo delle applicazioni, e in futuro approfondirà l’integrazione industriale e promuoverà gli ecosistemi applicativi 6G, ha affermato.

Inoltre, il Paese promuoverà la cooperazione globale sulla tecnologia 6G, sugli standard 6G e sullo spettro 6G per rafforzare il coordinamento e massimizzare i benefici dello sviluppo, ha concluso Zhang.

