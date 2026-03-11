Cina: ministero Esteri, continueremo a lavorare per pace e giustizia in Medio Oriente

ECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continuerà a rafforzare la comunicazione con tutte le parti interessate sulla questione iraniana, comprese quelle direttamente coinvolte nel conflitto, e a svolgere un ruolo costruttivo nell’allentare le tensioni e nel ristabilire la pace, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero degli Esteri a Pechino.

Durante un regolare incontro con la stampa, il portavoce Guo Jiakun ha dichiarato che, dallo scoppio del conflitto, la Cina ha chiesto il cessate il fuoco e un ritorno al dialogo e ai negoziati, attenendosi a una risoluzione politica, e ha aggiunto che l’inviato speciale del governo cinese per la questione del Medio Oriente sta attualmente compiendo missioni di “shuttle diplomacy” nella regione.

In quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e amico sincero dei Paesi del Medio Oriente, la Cina continuerà senza sosta a portare avanti gli sforzi per la pace e a sostenere la voce dell’equità e della giustizia, ha dichiarato Guo.

(ITALPRESS).