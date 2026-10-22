Cina: MIIT conferma attuazione della campagna per migliorare qualità delle auto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina adotterà ulteriori misure per portare avanti una campagna speciale volta a migliorare la qualità delle automobili, nell’ambito degli sforzi per perfezionare il moderno sistema di governance del settore e garantire la sicurezza, come dichiarato ieri da un funzionario.

Il Paese intensificherà gli sforzi per garantire l’attuazione di una serie di standard nazionali obbligatori per la guida autonoma e accelererà la definizione di standard in settori chiave come il parcheggio automatizzato, il monitoraggio del funzionamento e la sicurezza dei dati, ha spiegato il vice ministro dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione Xin Guobin durante la cerimonia di apertura della Conferenza mondiale sui veicoli intelligenti connessi 2026, tenutasi a Pechino.

Con una durata prevista di un anno, la campagna speciale è stata avviata congiuntamente alla fine di agosto da quattro dipartimenti governativi, tra cui il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Mira a regolamentare l’ordine concorrenziale dell’industria automobilistica e a salvaguardare i requisiti minimi di sicurezza dei prodotti.

Gli sforzi per regolamentare l’ordine concorrenziale sul mercato saranno ulteriormente intensificati, ha dichiarato Xin durante la conferenza, che si svolge dal 21 al 23 ottobre a Yizhuang, Pechino.

Gli organizzatori hanno dichiarato durante una conferenza stampa il mese scorso che la cooperazione in materia di tecnologia di guida autonoma e il coordinamento su standard e norme saranno temi chiave della conferenza di quest’anno.

L’evento presenterà inoltre l’intero percorso di sviluppo dei veicoli intelligenti connessi (ICV), dalla ricerca e sviluppo, ai test e alla convalida, fino ai progetti pilota basati su scenari specifici e all’applicazione su larga scala.

L’industria cinese degli ICV ha ottenuto risultati concreti ed è entrata in una fase cruciale in cui le innovazioni tecnologiche e la commercializzazione avanzano parallelamente, ha osservato Xin.

Con il crescente utilizzo degli ICV in scenari reali, aumentano le aspettative in termini di sicurezza e affidabilità dei prodotti. Xin ha dichiarato che il MIIT si impegnerà a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore degli ICV concentrandosi su ambiti chiave come l’energia e i sistemi di propulsione, i telai intelligenti e la connettività smart, sostenendo al contempo le imprese leader nella formazione di consorzi per l’innovazione.

Saranno inoltre compiuti sforzi per potenziare le infrastrutture per gli ICV e realizzare progetti pilota sull’integrazione tra veicoli, strade e cloud, ha affermato, aggiungendo che il programma pilota relativo all’accesso al mercato e alla circolazione su strada degli ICV sarà portato avanti con prudenza.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)