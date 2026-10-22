Cina: aumentano pagamenti online con inizio della stagione di shopping Doppio 11

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina sta registrando un aumento dei pagamenti online, mentre diverse piattaforme di acquisti online stanno inaugurando l’annuale festival dello shopping “Doppio 11”, uno dei maggiori eventi di shopping online nella seconda economia mondiale.

Il 20 ottobre, la società cinese di compensazione dei pagamenti online NetsUnion Clearing Corporation ha gestito 4,64 miliardi di transazioni di pagamento, stabilendo un nuovo record per il numero di transazioni elaborate in un solo giorno.

La società ha dichiarato che i pagamenti dei saldi relativi agli ordini in prevendita, così come gli acquisti immediati di prodotti disponibili sulle piattaforme di e-commerce, hanno determinato un picco nelle transazioni di pagamento dei consumatori.

Dalla metà di questo mese, le piattaforme di e-commerce cinesi hanno inaugurato la grande festa dello shopping annuale, spesso accompagnata da notevoli sconti e da campagne promozionali su tutte le piattaforme, portando a un forte incremento degli ordini e del volume dei pagamenti.

JD.com ha dato il via al “Doppio 11” di quest’anno il 12 ottobre, e il numero di utenti che hanno effettuato ordini nel primo giorno ha registrato una crescita a doppia cifra su base annua. Oltre ai servizi che riguardano la casa, i viaggi e la salute, la piattaforma si concentra anche su esigenze emergenti come l’assistenza agli anziani, gli animali domestici e l’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, Tmall ha riunito un milione di marchi e oltre 72 milioni di prodotti per il festival, stabilendo nuovi record in entrambi i casi.

Ogni anno, il festival dello shopping Doppio 11 dura circa un mese e si conclude a metà novembre.

Il festival arriva in un momento in cui i dati recenti stanno mostrando segnali di un costante miglioramento dei consumi. Le vendite al dettaglio complessive di beni e servizi del Paese sono aumentate del 2,6% su base annua nei primi tre trimestri del 2026, con le vendite al dettaglio di servizi in crescita più rapida rispetto a quelle dei beni e con il continuo emergere di nuove forme di consumo, secondo i dati ufficiali.

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), il principale organismo di pianificazione economica cinese, martedì ha dichiarato che collaborerà con i dipartimenti competenti per espandere la domanda interna con maggiore slancio e misure più efficaci, nel tentativo di consolidare le basi e lo slancio di una ripresa economica stabile.

Secondo la NDRC, le autorità aumenteranno la quota della spesa per i servizi pubblici all’interno della spesa fiscale, rafforzeranno le politiche inclusive che raggiungono direttamente i consumatori e promuoveranno l’espansione e il potenziamento dei consumi di beni, compresi i veicoli a nuova energia e i prodotti intelligenti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)