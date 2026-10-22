Arabia Saudita, attacco all’aeroporto di Dammam: un morto e 8 feriti

ROMA (ITALPRESS) – Un residente è morto e altre otto persone sono rimaste ferite in un attacco che ha colpito ieri sera l’aeroporto internazionale Re Fahd di Dammam, nella regione orientale dell’Arabia Saudita. Lo ha reso noto la General Authority of Civil Aviation (GACA).

Le ferite vanno da lievi a gravi: i feriti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale per le cure necessarie. L’attacco ha causato anche danni materiali alle strutture aeroportuali, attualmente in fase di censimento da parte delle autorità competenti.

In precedenza, sempre ieri sera, la Coalizione a sostegno della legittimità in Yemen aveva annunciato di aver intercettato e distrutto quattro droni nella regione orientale.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).