Le azzurre dominano il ranking di fioretto, Santuccio si conferma numero uno tra le spadiste

ROMA (ITALPRESS) – Tre azzurre in cima al ranking mondiale del fioretto femminile. Le nuove classifiche internazionali, aggiornate dopo la prima tappa di Coppa del Mondo per la stagione 2026-2027, confermano il dominio delle fiorettiste italiane. Il podio tutto tricolore della competizione di Takamatsu City, in Giappone, ha permesso a Martina Favaretto di conservare la leadership della classifica di specialità e a Martina Batini di consolidarsi in seconda piazza.

Sale al numero 3 del ranking Arianna Errigo, mentre occupano adesso la sesta e la decima posizione, rispettivamente, Anna Cristino e Alice Volpi. Sono dunque ben cinque le azzurre tra le migliori dieci del ranking mondiale di fioretto femminile. Nel fioretto maschile, invece, dove è in vetta in ceco Alexander Choupenitch, guadagna il terzo posto Filippo Macchi, seguito al quarto da Guillaume Bianchi. Posizioni numero 12 e 13 per Tommaso Marini e Tommaso Martini, che completano il quartetto di atleti italiani tra i “top 16” della classifica internazionale.

Nella spada femminile consolida la leadership Alberta Santuccio. La vincitrice della Coppa del Mondo 2025-2026, grazie al bronzo conquistato nella tappa d’esordio di Casablanca, è sempre numero 1 della graduatoria mondiale. In sesta posizione c’è Giulia Rizzi, mentre, in virtù del successo ottenuto sabato scorso in Marocco, Roberta Marzani sale al 25° posto.

Ben tre gli italiani tra i migliori otto del ranking nella spada maschile, con in vetta l’egiziano Mohamed Elsayed: terzo posto per Simone Mencarelli, quarta posizione per Matteo Galassi, salito sul secondo gradino del podio nella prima gara stagionale, e ottava piazza per Davide Di Veroli. Nella sciabola femminile, guidata dalla russa Yana Egorian, resta tra le migliori al mondo Michela Battiston, che occupa attualmente la nona posizione.

Nella sciabola maschile, dove comanda il francese Sebastien Patrice, il migliore degli azzurri è al momento Cosimo Bertini, al 22° posto del ranking. Per quanto concerne le classifiche a squadre, l’Italia è numero 1 al mondo nel fioretto femminile e maschile, mentre occupa il secondo posto nella spada femminile (nella scia della Corea) e il quarto nella spada maschile (dove guida il Kazakistan).

Nella sciabola, infine, arma in cui la Francia è in vetta sia tra le donne che tra gli uomini, ottava posizione per la formazione azzurra femminile e nona per il team maschile.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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