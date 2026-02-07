Cina: Mianchuan, l’isola a zero emissioni di carbonio (3)

JIUJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 29 gennaio 2026, mostra dei parcheggi fotovoltaici sull’isola di Mianchuan, nella città di Jiujiang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. L’isola di Mianchuan, situata nel tratto del fiume Yangtze nel Jiangxi e circondata dall’acqua, copre un’area di 104 chilometri quadrati. È raggiungibile in dieci minuti con un traghetto dal terminal di Madang, a Jiujiang. In precedenza, l’isola faceva affidamento su un’unica linea di alimentazione elettrica a 35 chilovolt, soggetta a fluttuazioni di tensione e interruzioni durante condizioni meteorologiche estreme, limitando sia la vita quotidiana dei residenti sia lo sviluppo industriale.

Nel 2021 è stato pianificato e costruito un progetto locale di energia eolica, che integra risorse eoliche, solari, di accumulo energetico, agricole e turistiche per creare un modello verde di “isola a zero emissioni di carbonio” nel bacino del fiume Yangtze. Nel maggio 2025, con la connessione alla rete dell’ultima turbina eolica, questa “isola a zero emissioni di carbonio” alimentata da energie rinnovabili su larga scala è entrata ufficialmente in funzione. Il progetto comprende 18 turbine eoliche e impianti fotovoltaici, generando 244 milioni di chilowattora all’anno, equivalenti a un risparmio di 96.000 tonnellate di carbone standard e a una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 240.000 tonnellate all’anno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).