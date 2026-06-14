Cina: merci ferroviarie in crescita stabile nei primi cinque mesi dell’anno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il trasporto merci ferroviario della Cina ha mantenuto una crescita stabile nei primi cinque mesi del 2026, secondo i dati resi noti domenica dall’operatore ferroviario nazionale.

La rete ferroviaria nazionale ha trasportato complessivamente 1,67 miliardi di tonnellate di merci nel periodo gennaio-maggio, segnando un aumento dell’1,8% su base annua, secondo China State Railway Group Co., Ltd.

Il numero medio giornaliero di carri merci carichi si è attestato a 186.300 nei primi cinque mesi, in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nel periodo, le ferrovie cinesi hanno trasportato 824.000 veicoli commerciali destinati all’esportazione, con un incremento del 55,5% su base annua. Del totale, 422.000 erano veicoli a nuova energia, in crescita del 110,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Anche il trasporto merci internazionale ha registrato un andamento stabile. I servizi ferroviari merci tra Cina ed Europa, e tra Cina e altre aree dell’Asia, hanno gestito 15.506 viaggi nei primi cinque mesi dell’anno, in aumento del 12,6% su base annua. Tra questi, i treni merci Cina-Europa hanno effettuato 9.331 viaggi, in crescita del 21% rispetto a un anno prima.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).