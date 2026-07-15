Cina: mercato del lavoro rimasto complessivamente stabile a giugno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese del lavoro è rimasto stabile nel complesso, con il tasso rilevato di disoccupazione urbana attestatosi al 5% a giugno, in calo rispetto al 5,1% del mese precedente, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

Nel primo semestre dell’anno, tale tasso è stato in media pari al 5,2%, secondo l’Ufficio nazionale di statistica (NBS) della Cina.

A giugno, il tasso di disoccupazione tra i lavoratori urbani registrati localmente era del 5%, mentre quello dei lavoratori migranti è stato inferiore, pari al 4,9%.

Nelle 31 principali città cinesi, il tasso rilevato di disoccupazione urbana si è attestato al 5% lo scorso mese, in calo rispetto al 5,1% di maggio.

L’economia cinese ha operato entro un intervallo adeguato nel primo semestre dell’anno, ha dichiarato Mao Shengyong, vice direttore dell’Ufficio nazionale di statistica, durante una conferenza stampa. Mao ha aggiunto che saranno intensificati gli sforzi per garantire uno sviluppo stabile dell’occupazione, delle imprese e dei mercati e per soddisfare le aspettative.

La Cina ha fissato per il 2026 l’obiettivo di mantenere il tasso rilevato di disoccupazione urbana intorno al 5,5%, e punta a creare oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane entro la fine dell’anno.

(ITALPRESS).