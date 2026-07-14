Malta, Abela partecipa alla parata della Festa nazionale a Parigi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela e la moglie Lydia Abela hanno concluso una visita ufficiale a Parigi, dove hanno preso parte alle celebrazioni della Festa nazionale francese su invito del presidente Emmanuel Macron.

Nel corso della visita, Abela ha assistito alla tradizionale parata militare del 14 luglio in Place de la Concorde, insieme ai membri del Governo francese e ad altri leader internazionali invitati a celebrare la ricorrenza. Un contingente delle Forze Armate di Malta ha inoltre partecipato alla sfilata accanto ai reparti militari di altri Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della rappresentanza dell’Ue alle celebrazioni.

In una nota, l’Ufficio del Primo Ministro ha definito l’invito rivolto dal presidente Macron, nell’ultimo anno del suo secondo mandato presidenziale, un importante gesto diplomatico e politico. Secondo il Governo maltese, l’invito conferma la solidità delle relazioni bilaterali e la storica amicizia tra Malta e la Francia.

La visita si inserisce nel quadro degli sforzi congiunti per rafforzare ulteriormente la cooperazione politica e diplomatica tra i due Paesi.

-Foto DOI-

(ITALPRESS).