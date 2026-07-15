Egitto, Il ministro degli esteri vola a Vienna per rafforzare la cooperazione bilaterale con l’Austria

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, è partito oggi per Vienna per una visita ufficiale volta a rafforzare le relazioni bilaterali tra Egitto e Austria nei diversi settori. Secondo una nota del ministero degli Esteri egiziano, Abdelatty incontrerà alti rappresentanti del governo austriaco per discutere dello sviluppo della cooperazione bilaterale e dei principali dossier regionali e internazionali di interesse comune.
Nel corso della visita si terrà inoltre la prima sessione delle consultazioni politiche tra Egitto e Austria, in attuazione del meccanismo di dialogo politico firmato dai due Paesi nel giugno 2025.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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