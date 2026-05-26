Cina manterrà ruolo costruttivo in risoluzione di questione nucleare iraniana

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione politica e diplomatica della questione nucleare iraniana, per salvaguardare il regime internazionale di non proliferazione nucleare e promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente e nel mondo, ha dichiarato oggi a Pechino una portavoce del ministero cinese degli Esteri.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda correlata, aggiungendo che la Cina ha sempre sostenuto una risoluzione pacifica della questione nucleare iraniana attraverso il dialogo e i negoziati.

“Si auspica che le parti interessate colgano l’opportunità per negoziare una soluzione che tenga conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti”, ha affermato Mao.

(ITALPRESS).