PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si conferma il più grande mercato mondiale della vendita al dettaglio online per il tredicesimo anno consecutivo, con consumi digitali che hanno superato i 23.800 miliardi di yuan (circa 3.390 miliardi di dollari USA), secondo dati ufficiali.

Il dato è stato diffuso durante una conferenza nazionale sul lavoro dell’e-commerce, tenutasi da martedì a mercoledì.

La conferenza ha sottolineato che, negli ultimi cinque anni, il settore dell’e-commerce in Cina ha ottenuto risultati solidi nello sviluppo di alta qualità, affermandosi come una nuova fonte di slancio per la crescita di nuove forze produttive di qualità e svolgendo un ruolo importante nel portare avanti il nuovo paradigma di sviluppo del Paese.

Nonostante l’emergere di incertezze esterne, la Cina ha continuato ad ampliare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, aumentando a 36 il numero dei Paesi partner della cooperazione della Via della seta in materia di e-commerce.

L’e-commerce è diventato un motore fondamentale per la creazione di posti di lavoro e l’aggiornamento industriale. L’occupazione nel settore ha superato i 78 milioni, e i volumi delle consegne espresse hanno registrato una crescita media annua di quasi il 20% negli ultimi cinque anni.

Anche i servizi software e informativi legati al cloud computing e ai big data si sono espansi rapidamente.

La conferenza ha infine delineato le priorità delle politiche sull’e-commerce del ministero del Commercio per il 2026, tra cui il rafforzamento della crescita guidata dall’innovazione, il miglioramento dell’ambiente di sviluppo del Paese e l’espansione della cooperazione internazionale.

