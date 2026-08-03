Cina: Longnan attiva livello II di risposta alle emergenze per inondazioni (1)

LONGNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni abitanti sgomberano una strada bloccata da una frana nel villaggio di Fanjiaping, cittadina di Yuhe a Longnan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il primo agosto 2026.

Longnan ha attivato il livello II di risposta alle emergenze per la gestione delle inondazioni a causa delle intense piogge che da mercoledì scorso si sono abbattute su un’ampia area. Le autorità a diversi livelli hanno effettuato ispezioni e valutazioni dei potenziali rischi, oltre a provvedere alla riparazione delle infrastrutture danneggiate, al fine di salvaguardare la vita e i beni della popolazione.

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