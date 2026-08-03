Cina: Shenyang, storica Bajing Street diventa meta turistica grazie al caffè (3)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La gente passa davanti a un’installazione artistica all’aperto sulla Bajing Street, nella città di Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il primo agosto 2026.

Su questa via, una serie di caffetterie dallo stile eterogeneo ha portato nuova vita alla città vecchia. Un tempo tranquilla ma fuori moda, questa via storica è oggi un nuovo e vivace punto di riferimento culturale e turistico che attira ogni giorno migliaia di giovani visitatori. Ogni caffetteria qui racconta una storia diversa su come una città cresce nel tempo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).