Nuove misure stimolano cooperazione Cina continentale-Hong Kong su mercato capitali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’autorità cinese di regolamentazione dei titoli finanziari ha dichiarato che saranno introdotte ulteriori misure politiche volte ad approfondire la cooperazione pratica bilaterale tra la Cina continentale e Hong Kong e a sostenere lo sviluppo del mercato dei capitali di Hong Kong.

Wu Qing, presidente della Commissione cinese di regolamentazione dei titoli finanziari (CSRC), ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione della cerimonia di introduzione dei futures sui titoli del Tesoro in RMB a Hong Kong. A partire da oggi, a Hong Kong sono disponibili i futures offshore su tali titoli, segnando una nuova pietra miliare nello sviluppo di Hong Kong come centro finanziario offshore per il RMB. Quest’oggi, infatti, sono stati introdotti ufficialmente i futures sui titoli a cinque anni.

Wu ha affermato che questa iniziativa fornirà agli investitori internazionali strumenti convenienti ed efficienti per la gestione del rischio di tasso d’interesse, aiutando il capitale estero a detenere asset obbligazionari cinesi con maggiore fiducia e facilità. Inoltre, promuoverà collegamenti più stretti tra i mercati a pronti, dei futures e dei derivati relativi ai titoli di Stato nella Cina continentale e a Hong Kong.

Sul lungo termine, l’introduzione di questo prodotto arricchirà gli scenari di utilizzo del renminbi offshore e rafforzerà il ruolo di Hong Kong come centro globale per le operazioni in renminbi offshore, ha spiegato Wu.

Wu ha aggiunto che la CSRC sosterrà le società di indici della Cina continentale e di Hong Kong nel rafforzare la cooperazione per inaugurare un maggior numero di indici basati su asset cinesi e incoraggerà le istituzioni del settore di entrambe le parti a introdurre più prodotti ETF basati sui due mercati, nell’ottica di potenziare congiuntamente l’influenza globale degli indici e degli asset cinesi.

La CSRC sosterrà inoltre le società quotate nella Cina continentale, che intendono espandersi nei mercati esteri, a quotarsi a Hong Kong, aiutando al contempo le società di alta qualità quotate a Hong Kong a quotarsi nella Cina continentale.

“Sosterremo attivamente le imprese idonee di Hong Kong nell’emissione di obbligazioni nella Cina continentale e nell’utilizzo di strumenti diversificati del mercato dei capitali, per realizzare uno sviluppo innovativo”, ha affermato Wu.

(ITALPRESS).