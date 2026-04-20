Cina: l’evento internazionale sulla peonia di Heze attira il pubblico globale

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Conferenza mondiale sulla peonia 2026 e la 35esima edizione del Festival internazionale del turismo culturale della peonia di Heze si sono aperte di recente nella città di Heze, nella provincia orientale cinese dello Shandong.

In programma per un mese a tema “Far innamorare il mondo delle peonie di Heze”, il festival ha attirato circa 240.000 visitatori nelle sette principali aree panoramiche per le peonie della città nel giorno di apertura, secondo gli organizzatori. L’evento ha trasformato la città in una vetrina sulla cultura floreale cinese, ravvivando inoltre uno scambio culturale che risale a secoli fa.

Nel XVII secolo, i missionari gesuiti che vivevano a Pechino descrissero all’Europa i giardini della Cina e scrissero di un fiore affascinante che chiamavano “rosa senza spine” – un riferimento alla peonia, i cui colori vivaci e i petali più grandi la distinguevano dai fiori che gli europei già conoscevano.

Con il tempo, i coltivatori europei selezionarono proprie varietà di peonia attraverso l’ibridazione e altre tecniche. Oggi una delle più grandi e complete collezioni di peonie del mondo si trova a Viterbo, nella regione del Lazio, presso il Centro botanico Moutan, che custodisce oltre 250.000 piante di peonia e circa 600 varietà.

A Heze, le peonie sono più di un’attrazione stagionale.

La città ha trascorso anni a trasformare questa pianta da una specie a breve fioritura della durata di circa 20 giorni a un’industria attiva tutto l’anno. Heze è ora una delle più grandi basi produttive di peonie al mondo, con oltre 1.300 varietà che coprono nove gruppi di colore e 10 forme floreali, secondo i funzionari locali.

Quasi ogni parte della pianta viene utilizzata. Le radici sono usate nella medicina tradizionale, i semi vengono spremuti per ricavarne olio, gli stami vengono trasformati in tè e i petali in dolcetti.

La città ospita ora oltre 120 imprese locali impegnate nella produzione e nell’esportazione di prodotti legati alla peonia, sviluppando oltre 260 varietà vendute in più di 30 Paesi e regioni, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania e Giappone. Il valore complessivo della produzione del settore ha superato i 13 miliardi di yuan (circa 1,9 miliardi di dollari) nel 2025.

Durante il festival si è tenuto il Forum internazionale sulla peonia di Heze 2026, che ha riunito esperti e studiosi di Italia, Brasile, Nepal e altri Paesi per discutere di come la cultura della peonia possa raggiungere un pubblico globale.

Per alcuni partecipanti, il valore del fiore non risiede solo nella sua bellezza, ma anche nella sua capacità di favorire un dialogo più profondo tra culture diverse.

“La geografia ci ha collocati agli estremi opposti della Terra, ma gli interessi comuni ci hanno portati fianco a fianco”, ha affermato Rodrigo Mendes Araujo, consigliere per Energia, Miniere e Proprietà Intellettuale dell’ambasciata del Brasile in Cina. “Possiamo parlare lingue diverse, ma comprendiamo tutti il linguaggio della peonia”.

“Di fronte a una peonia in fiore, cinesi e italiani provano lo stesso stupore”, ha dichiarato il sinologo italiano Dario Famularo. “Questo tipo di esperienza estetica non ha bisogno di traduzione né di spiegazione. Parla direttamente ai cuori delle persone e ci ricorda che ciò che condividiamo è molto più grande di ciò che ci separa”.

“Heze è desiderosa di lavorare con sincerità e con un atteggiamento aperto per promuovere la visione di uguaglianza, apprendimento reciproco, dialogo e inclusività tra le civiltà”, ha dichiarato Zhang Lun, funzionario municipale di Heze. “Speriamo che civiltà diverse possano fiorire nella bellezza come le peonie, ciascuna con il proprio splendore, e creare insieme un giardino in cui tutti i fiori possano prosperare”.

-Foto Xinhua-

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