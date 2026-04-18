Volo della KM Malta Airlines rientra dopo un errore dell’equipaggio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un volo della KM Malta Airlines diretto a Parigi è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo sabato mattina a causa di un errore nell’assegnazione dell’equipaggio, ha confermato la compagnia. Il volo KM478, diretto all’aeroporto Charles de Gaulle, era partito dall’Aeroporto Internazionale di Malta come previsto, ma è stato accertato che operava con un copilota ancora in fase di addestramento.

Le normative richiedono che i copiloti tirocinanti siano affiancati da un istruttore certificato. Tuttavia, il comandante del volo non era qualificato come istruttore, configurando così una violazione delle norme aeronautiche. Il problema è stato individuato circa 20 minuti dopo la partenza, quando l’aereo aveva raggiunto lo spazio aereo nei pressi della Sicilia. All’equipaggio è stato quindi ordinato di rientrare a Malta.

L’aereo è atterrato in sicurezza e i passeggeri sono stati successivamente riprotetti su un volo riprogrammato con un equipaggio diverso. KM Malta Airlines ha confermato l’incidente, attribuendolo a un errore nella composizione dell’equipaggio e dichiarando che sono state adottate tempestivamente misure correttive.

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(ITALPRESS).