Scende in strada a Kiev e uccide sei persone, poi viene eliminato dalla Polizia: era nato in Russia

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Scende in strada nella capitale ucraina e uccide a colpi d’arma da fuoco sei persone innocenti, prima di essere a sua volta colpito a morto dalle forze dell’ordine.

“Gli investigatori della Polizia Nazionale e del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina stanno ora esaminando tutte le circostanze dell’attacco a Kyiv contro civili comuni. L’uomo è stato eliminato”. Lo rivela in un video su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ha preso degli ostaggi e, tragicamente, ne ha ucciso uno. Ha sparato a morte ad altre quattro persone proprio in strada, e un’altra donna è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime. Quattro ostaggi sono stati salvati. Al momento, quattordici persone risultano ferite. Tristemente, questo numero potrebbe aumentare poiché le persone continuano a richiedere assistenza medica. Tra i feriti c’è un ragazzo di 12 anni. I medici stanno fornendo tutte le cure mediche necessarie. Auguriamo a tutti i feriti una rapida guarigione” aggiunge Zelensky.

“È stato accertato che l’uomo ha appiccato il fuoco a un appartamento prima di uscire in strada con un’arma. In precedenza era stato processato per reati penali. Risiedeva da tempo nella regione di Donetsk ed è nato in Russia. Tutte le informazioni disponibili su di lui e sui motivi delle sue azioni stanno essendo indagate a fondo. Ogni dettaglio deve essere verificato”

-Foto IPA Agency-

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