Cina: Hechuan, intensa attività agricola per l’aratura primaverile (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 18 aprile 2026, mostra una veduta dei campi della cittadina di Weituo, distretto di Hechuan, a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. I campi del distretto sono animati da un’intensa attività agricola durante la stagione di aratura primaverile. Hechuan, che rappresenta un’area chiave per la produzione cerealicola e un’importante zona di tutela dei prodotti agricoli a Chongqing, ha visto la propria produzione cerealicola totale al primo posto nella città per 18 anni consecutivi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).