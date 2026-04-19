SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS/BGNES) – Il partito “Bulgaria Progressista” di Rumen Radev si avvia a vincere le ottave elezioni parlamentari anticipate in Bulgaria negli ultimi cinque anni. Lo riporta BGNES citando i primi exit poll di Alpha Research alla chiusura delle urne, secondo cui “Bulgaria Progressista” avrebbe conquistato il 37,5% dei voti; GERB-UDF di Boyko Borissov il 16,2%; WCC-DB il 14,3%; MRF-Nuovo Inizio l’8,4%. L’affluenza si aggira attorno al 47%.
“Ci aspettavamo di arrivare primi. Aspettiamo i risultati definitivi”, ha detto Radev che, interrogato sulla possibilità di formare un governo di minoranza, ha risposto “Faremo tutto il possibile per evitare nuove elezioni”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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