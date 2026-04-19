Elezioni in Bulgaria, Radev in testa agli exit poll

President of Bulgaria, Ruman Radev arrives for the annual Nato heads of government summit at The Grove hotel in Watford, Hertfordshire. PA Photo. Picture date: Wednesday December 4, 2019. See PA story POLITICS Nato. Photo credit should read: Chris J Ratcliffe/PA Wire

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS/BGNES) – Il partito “Bulgaria Progressista” di Rumen Radev si avvia a vincere le ottave elezioni parlamentari anticipate in Bulgaria negli ultimi cinque anni. Lo riporta BGNES citando i primi exit poll di Alpha Research alla chiusura delle urne, secondo cui “Bulgaria Progressista” avrebbe conquistato il 37,5% dei voti; GERB-UDF di Boyko Borissov il 16,2%; WCC-DB il 14,3%; MRF-Nuovo Inizio l’8,4%. L’affluenza si aggira attorno al 47%.

“Ci aspettavamo di arrivare primi. Aspettiamo i risultati definitivi”, ha detto Radev che, interrogato sulla possibilità di formare un governo di minoranza, ha risposto “Faremo tutto il possibile per evitare nuove elezioni”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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