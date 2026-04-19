Sparatoria in Louisiana, uccisi otto bambini

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Otto bambini di età compresa tra 1 e 14 anni sono stati uccisi in una sparatoria di massa avvenuta alle 6 del mattino locali a Shreveport, in Louisiana: a renderlo noto il capo della Polizia Wayne Smith, secondo cui il presunto omicida sarebbe stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento in auto. Alcuni dei bambini colpiti erano imparentati con il sospettato, ha poi aggiunto Smith. “Si tratta di una scena di vasta portata, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto”, ha sottolineato.

– foto di repertorio IPA Agency –

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