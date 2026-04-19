Malta sperimenta autobus a guida autonoma

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si prepara a sperimentare autobus autonomi nell’ambito di un nuovo quadro legislativo che pone l’accento su sicurezza, test controllati e raccolta di dati. L’iniziativa è stata introdotta da Transport Malta come parte di un progetto pilota finanziato dall’Unione Europea e che vede la collaborazione tra l’Università di Malta e Malta Public Transport, l’operatore nazionale del trasporto pubblico. Le sperimentazioni si svolgeranno sia a Malta sia a Gozo su percorsi preventivamente approvati. A Malta, uno dei tracciati collegherà Smart City con il centro scientifico Esplora a Kalkara. A Gozo, i test interesseranno il collegamento tra San Lawrenz e il Ta’ Dbiegi Crafts Village. Il progetto è in programma fino al 2027. Nonostante la definizione di “autonomi”, gli autobus non opereranno senza supervisione umana. Ogni mezzo avrà sempre a bordo un conducente qualificato, pronto a intervenire immediatamente se necessario.

L’attuale normativa impone che un conducente mantenga il pieno controllo del veicolo, limitando così le possibilità di test nel mondo reale. Il nuovo quadro normativo crea quello che le autorità definiscono un ambiente legale strettamente controllato per la sperimentazione. Solo operatori autorizzati potranno effettuare i test, previa specifica approvazione per ciascun percorso. Tutte le sperimentazioni saranno inoltre limitate nel tempo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).