Cina: le scuole organizzano attività per la Giornata mondiale della salute (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un medico scolastico parla di alimentazione sana durante una lezione ricreativa in un asilo di Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 7 aprile 2026. La Giornata mondiale della salute si celebra ogni anno il 7 aprile, data che segna l’anniversario della fondazione dell’Organizzazione mondiale della sanità e richiama l’attenzione sulle più urgenti questioni sanitarie globali.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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