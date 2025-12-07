Cina: le immagini della fiera contadina in corso a Jiande (3)

JIANDE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff (al centro) guida gli studenti alla scoperta dell’arte del ritaglio della carta a una fiera contadina nella cittadina di Qiantan a Jiande, nella provincia cinese orientale di Zhejiang, il 6 dicembre 2025.

La fiera contadina è iniziata qui sabato. Oltre 300 bancarelle si susseguono lungo una passerella sul fiume che si estende per quasi due chilometri, con un’ampia varietà di beni di uso quotidiano, prodotti agricoli, snack locali, giocattoli per bambini e altro ancora in esposizione. In quanto evento più vivace di questo tipo organizzato a fine anno nell’area, la fiera in corso propone anche elementi come spettacoli culturali e un mercato del lavoro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).