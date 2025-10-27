PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alcuni turisti scattano foto al museo dell’arte della scultura in pietra di Pechino, capitale della Cina, il 26 ottobre 2025. In questo periodo di transizione tra l’autunno e l’inverno, il museo dell’arte della scultura in pietra di Pechino è adornato dalle foglie ingiallite dei ginkgo, che attirano numerosi visitatori.
(ITALPRESS).
