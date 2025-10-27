PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 26 ottobre 2025, mostra le pagode e gli alberi di ginkgo presso il museo dell’arte della scultura in pietra di Pechino, capitale della Cina. In questo periodo di transizione tra l’autunno e l’inverno, il museo dell’arte della scultura in pietra di Pechino è adornato dalle foglie ingiallite dei ginkgo, che attirano numerosi visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).