Pirelli estende la sua presenza sino al 2028, Tronchetti Provera: “Un laboratorio per innovare”

ROMA (ITALPRESS) – Pirelli estende al 2028 la presenza in Formula 1, rimanendo fornitore unico del FIA Formula One World Championship. La FIA (Federation Internationale de l’Automobile) ha esercitato l’opzione per estendere l’attuale contratto con l’azienda italiana, prorogando, in accordo con FOM e Pirelli, di un anno il ruolo di Global Tyre Partner della Formula 1 e dei campionati collegati. L’estensione di un anno era inserita nel contratto sottoscritto tra Pirelli, FIA e Formula 1 nel 2023, quando l’azienda aveva prolungato la propria presenza nella massima serie per il triennio 2025-2027. Pirelli sarà dunque fornitore esclusivo di pneumatici per il Fia Formula One World Championship, il Fia Formula 2 Championship, il Fia Formula 3 Championship e F1 Academy fino al termine della stagione 2028.

“Pirelli è un partner importante per il Fia Formula One World Championship da molti anni, garantendo costantemente elevati standard di prestazioni, innovazione e sicurezza al massimo livello del nostro sport – spiega Mohammed Ben Sulayem, presidente di Fia – L’estensione della partnership fino alla fine del 2028 offre stabilità al campionato e riflette la forte collaborazione tra Fia, Formula One Group e Pirelli. Insieme, continuiamo a promuovere l’innovazione e a sostenere la realizzazione di gare emozionanti per piloti, team e appassionati in tutto il mondo”.

“Abbiamo condiviso una storia e una partnership straordinarie con Pirelli, facendo affidamento in tutti questi anni sulla loro eccellenza tecnica e sulla loro attenzione alle prestazioni, all’innovazione e alla sostenibilità – spiega Stefano Domenicali, presidente e Ceo di Formula 1 –Mentre continuiamo a rendere sempre più sfidante il quadro regolamentare tecnico, l’impegno di Pirelli per la qualità offre a tutti i team e alle categorie che rifornisce la tranquillità di lavorare con alcuni degli pneumatici più avanzati al mondo”.

Così, infine, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli: “Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 di un ulteriore anno al 2028. Lo scorso anno, abbiamo superato il traguardo dei 500 Gran Premi, affrontando e vincendo, nella nostra lunga partecipazione, importanti sfide tecnologiche e di innovazione. Pirelli non è soltanto un fornitore ma un partner strategico che è stato capace di supportare la costante crescita del campionato, guidata dal lavoro congiunto della Federazione e del promotore. La Formula 1 rappresenta per noi il migliore laboratorio per innovare, sperimentare soluzioni tecniche all’avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, a beneficio dei pneumatici stradali di domani. L’estensione della partnership ci consente inoltre di continuare a supportare la F1 Academy contribuendo alla crescita e alla formazione dei nuovi talenti in ambito motorsport”

-Foto IPA Agency-

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