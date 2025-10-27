XINZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 23 ottobre 2025, mostra un’esibizione di Huohu (braciere) nell’antica città di Xinzhou, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Il turismo ricreativo nell’antica città di Xinzhou resta fiorente anche nel tardo autunno. Attività turistiche come i bagni nelle sorgenti termali, le sessioni fotografiche in costumi tradizionali e gli spettacoli del patrimonio culturale immateriale hanno spinto molte persone a visitare la città antica per qualche giorno, immergendosi profondamente nel fascino unico della cultura tradizionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]