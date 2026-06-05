Cina: lanciato nuovo gruppo di satelliti per la costellazione Spacesail

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8, che trasportava un nuovo gruppo di satelliti, il dodicesimo lotto che costituirà la costellazione Spacesail, è decollato dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nel sud della Cina, il 5 giugno 2026. Il gruppo di satelliti è entrato con successo nell’orbita prevista.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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