Libia, il console generale d’Italia a Bengasi chiede di vedere i due connazionali della Flotilla detenuti

ROMA (ITALPRESS) – Il Console Generale d’Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha lanciato un appello per il rientro dei partecipanti al convoglio Global Sumud Flotilla per Gaza in stato di detenzione nell’est della Libia, tra cui i cittadini italiani Leonarda Alberizia e Domenico Centrone.

Il Console, fa sapere la Farnesina, ha chiesto “di poter effettuare una nuova visita consolare ai connazionali, che dopo le richieste delle autorità italiane hanno ottenuto un miglioramento delle loro condizioni ma lamentano la sofferenza di una detenzione ormai prolungata”.

Ieri i due italiani hanno potuto parlare con le loro famiglie. Il Console italiano ha ribadito “il rispetto dell’Italia per la sovranità libica e le sue leggi”, ricordando al tempo stesso “la natura solidale dell’iniziativa della Flottilla e il carattere totalmente pacifico”. L’appello del Console Colombo ha incluso riferimenti “allo spirito di amicizia e al profondo legame che unisce Italia e Libia, un legame che può creare le condizioni per un confronto costruttivo per la soluzione della vicenda, e per un rapido ritorno dei detenuti alle loro famiglie”.

La Farnesina, l’Ambasciata d’Italia a Tripoli e il Consolato Generale a Bengasi continuano a seguire il caso, in raccordo con le autorità locali. Martedì 9 giugno è prevista la nuova udienza dei due connazionali davanti al procuratore libico.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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