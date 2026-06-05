Cina: ministero Esteri, Ia non è monopolio di grandi Paesi né terreno di scontro

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale non è appannaggio esclusivo dei grandi Paesi, né dovrebbe diventare terreno di scontro, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda relativa all’IA.

La funzionaria ha affermato che l’Ia sta trasformando profondamente produzione e stili di vita, e rappresenta una nuova sfida che l’umanità deve affrontare insieme.

A luglio di quest’anno, la Cina ospiterà la World Ai Conference (Waic) 2026 e la Riunione di alto livello sulla governance globale dell’Ia a Shanghai.

“Non vediamo l’ora di cogliere questa conferenza come un’opportunità per avere scambi e dialoghi approfonditi con tutte le parti, rafforzare la governance globale dell’IA e promuovere l’intelligenza artificiale al servizio del benessere di tutta l’umanità”, ha dichiarato Mao.

(ITALPRESS).