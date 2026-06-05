ICCIUK e Mallei lanciano UK Market Ecosystem: un programma per l’internazionalizzazione delle imprese italiane nel Regno Unito

LONDRA (ITALPRESS) – La Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom (ICCIUK) e Mallei presentano UK Market Ecosystem, un programma che ridisegna il modo in cui le imprese italiane crescono sul mercato britannico. Unendo l’autorevolezza istituzionale e il network londinese della Camera con una tecnologia proprietaria di market intelligence, il programma offre alle aziende intelligence di mercato, relazioni qualificate con buyer britannici e un posizionamento credibile nella business community di Londra.

Entrare oggi nel mercato britannico non significa più partecipare a una missione e tornare con qualche biglietto da visita. Significa sapere in anticipo quali interlocutori contano davvero, raggiungerli con metodo e costruire una reputazione che resti nel tempo. È da questa convinzione che nasce UK Market Ecosystem: un percorso che accompagna l’impresa lungo tutto il cammino, dalla prima analisi del mercato fino alle relazioni che si consolidano mese dopo mese.

ICCIUK porta ciò che una Camera costruisce in decenni e nessuna tecnologia può replicare: autorevolezza istituzionale, un network londinese consolidato e un calendario di eventi che apre porte reali nella business community della capitale.

A questa forza istituzionale Mallei, partner tecnologico e operativo dell’iniziativa, unisce il motore del programma: una piattaforma proprietaria di market intelligence che legge il mercato UK, identifica le opportunità commerciali più rilevanti per ciascuna azienda e ne struttura lo sviluppo nel tempo.

UK Market Ecosystem si affianca agli strumenti pubblici di internazionalizzazione con un approccio continuativo e personalizzato a livello di singola impresa, là dove il supporto tradizionale si ferma.

L’iniziativa si rivolge sia alle singole imprese sia ai soggetti istituzionali del sistema Italia (Regioni, Camere, associazioni di categoria, consorzi export) che vogliono offrire alle proprie aziende uno strumento complementare e duraturo di crescita verso il Regno Unito. Il modello è pienamente compatibile con i principali strumenti pubblici di sostegno, inclusi voucher regionali e fondi dedicati, di cui amplifica l’efficacia con tecnologia proprietaria e accesso alla rete della Camera.

Roberto Costa, presidente Icciuk, sottolinea: “Il Regno Unito resta uno dei mercati più strategici e competitivi per le imprese italiane, e proprio per questo il modo in cui le accompagniamo deve evolvere. Con UK Market Ecosystem la Camera affianca agli strumenti pubblici di internazionalizzazione un percorso continuativo e su misura, che resta accanto all’impresa ben oltre il singolo evento o la singola missione. È il nostro modo di mettere il patrimonio di relazioni e la credibilità costruiti in decenni a Londra al servizio di una crescita concreta e duratura delle nostre aziende sul mercato britannico”.

Francesco Caruso (Mallei) sottolinea: “In Mallei abbiamo sviluppato una tecnologia proprietaria che utilizza l’intelligenza artificiale per rendere lo sviluppo commerciale internazionale più mirato, più leggibile e più misurabile. La nostra piattaforma di market intelligence analizza il mercato britannico, interpreta segnali commerciali rilevanti e aiuta a individuare le opportunità più coerenti per ogni impresa, trasformandole in un percorso operativo fatto di priorità, posizionamento, interlocutori qualificati e azioni commerciali. Con UK Market Ecosystem questa capacità incontra ciò che solo ICCIUK può offrire: credibilità istituzionale, relazioni qualificate e presenza reale nella business community londinese. L’obiettivo è dare alle imprese italiane un accesso al mercato UK più consapevole, strutturato e orientato a risultati commerciali concreti”.

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(ITALPRESS).