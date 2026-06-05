Malta, il debito ai minimi degli ultimi 30 anni entro il 2030

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – “Il peso del debito pubblico di Malta dovrebbe tornare ai livelli registrati trent’anni fa entro i prossimi quattro anni”. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Clyde Caruana. Intervenendo durante una conferenza stampa dedicata all’uscita di Malta dalla procedura per deficit eccessivo dell’Unione europea, Caruana ha affermato che le entrate statali dovrebbero mantenersi solide nonostante le sfide economiche esterne.

Secondo il ministro, le prospettive favorevoli delle entrate consentiranno ulteriori riduzioni sia del deficit sia del rapporto debito/PIL. “Mi aspetto che, nei prossimi quattro anni, il peso del debito torni ai livelli di 30 anni fa”, ha dichiarato Caruana. Mercoledì la Commissione europea ha annunciato la chiusura della procedura per deficit eccessivo nei confronti di Malta, dopo che il Paese è riuscito a ridurre il deficit al 2,2% del PIL, al di sotto della soglia europea del 3%. Malta era stata sottoposta alla procedura nel 2024, quando il deficit aveva raggiunto il 4,9% del PIL.

Caruana ha sottolineato che Malta è stato l’unico Stato membro dell’UE ad essere rimosso dalla procedura questa settimana, mentre la Commissione prevede che il prossimo anno 14 Paesi continueranno a esservi soggetti.

“Le tendenze mostrano inoltre che, mentre i deficit in Europa sono destinati a peggiorare, le previsioni della Commissione europea per Malta seguono un percorso diverso”, ha affermato.

Il primo ministro Robert Abela ha attribuito i risultati fiscali del Paese a politiche economiche progressive e alla scelta di non adottare misure di austerità. Secondo Abela, l’austerità avrebbe comportato una crescita economica più debole, una riduzione dei consumi e maggiori pressioni su famiglie e imprese.

Il premier ha aggiunto che la strategia economica di Malta ha contribuito a proteggere il Paese dagli shock esterni, tra cui le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, nonché le crisi energetiche e logistiche.

Abela ha inoltre citato i recenti dati di Eurostat, che mostrano come Malta abbia registrato il tasso di inflazione più basso dell’Eurozona, definendolo una conferma dell’efficacia delle politiche volte a tutelare famiglie e imprese dalle sfide globali.

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(ITALPRESS).