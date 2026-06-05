Attacco di droni su due navi mercantili nel Mar d’Azov, morti 5 cittadini azeri

IPA30408392 - DONETSK REGION, UKRANIE - APRIL 24, 2022: A distant view of a ship wrecked in the Sea of Azov off the embattled city of Mariupol. With tension escalating in Donbass in February, the Russian Armed Forces launched a special military operation in Ukraine in response to appeals for help from the Donetsk and Lugansk People's Republics. Peter Kovalev/TASS/Sipa USA

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) – Due navi mercantili, con a bordo un totale di 25 cittadini azeri, sono state oggetto di attacchi da parte di droni nel Mar d’Azov. Lo ha detto Aykhan Hajizada, portavoce del Ministero degli Affari Esteri dell’Azerbaigian, rispondendo a una domanda dei media locali. “A seguito dell’attacco, abbiamo ricevuto informazioni dalla parte russa secondo cui un totale di 5 nostri cittadini sono stati uccisi e 3 feriti. I feriti sono stati ricoverati all’ospedale cittadino di Yeysk”. Attualmente, il Ministero degli Affari Esteri sta coordinando le attività con le istituzioni statali competenti. “Diversi dipendenti dell’ambasciata in Russia si sono recati sul posto. La priorità assoluta è la tutela dei nostri cittadini, il loro rimpatrio e la fornitura del necessario supporto”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS)

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