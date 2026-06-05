Italia-Egitto, inaugurato il forum delle competenze tecniche e professionali del Mediterraneo

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano dell’Istruzione e dell’Istruzione tecnica e professionale, Mohamed Abdel Latif, e il ministro italiano dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, hanno inaugurato oggi nella Nuova Capitale amministrativa la prima edizione del “Forum delle competenze tecniche e professionali dei Paesi del Mediterraneo” (TechSkills Forum), alla presenza del ministro egiziano dell’Istruzione superiore e della Ricerca scientifica e di delegazioni provenienti da 13 Paesi dell’area mediterranea. Lo ha reso noto il Ministero dell’Istruzione egiziano, precisando che il forum rappresenta una piattaforma regionale di cooperazione tra Paesi del Mediterraneo nei settori dell’istruzione tecnica e della formazione professionale, con la partecipazione di istituzioni educative, rappresentanti dell’industria e partner internazionali.

Nel suo intervento, il ministro egiziano Mohamed Abdel Latif ha sottolineato che l’istruzione non è più soltanto una priorità nazionale, ma una responsabilità regionale e un investimento condiviso. Ha evidenziato che, sotto la guida del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, l’Egitto ha posto lo sviluppo del capitale umano al centro del proprio progetto nazionale, lavorando per rafforzare le competenze, migliorare la qualità dell’istruzione tecnica e collegare i percorsi formativi alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Il ministro egiziano ha inoltre aggiunto che l’istruzione tecnica e la formazione professionale rappresentano oggi un asse strategico delle politiche di sviluppo del Paese, sottolineando gli sforzi in corso per ampliare il modello delle scuole di tecnologia applicata, rafforzare le partnership con il settore privato e industriale e modernizzare i programmi di formazione in linea con le trasformazioni tecnologiche globali.

Da parte sua, il ministro italiano Giuseppe Valditara ha definito il forum un’iniziativa strategica che riflette una visione comune tra Italia ed Egitto per costruire un futuro più innovativo e prospero nel Mediterraneo. Ha sottolineato che le profonde trasformazioni globali, accelerate dall’intelligenza artificiale, dalla transizione digitale ed energetica e dalle sfide ambientali, impongono una risposta coordinata basata su cooperazione, solidarietà e responsabilità condivisa.

Valditara ha inoltre evidenziato che il Mediterraneo non rappresenta soltanto una realtà geografica, ma uno spazio di civiltà e dialogo tra popoli, con un ruolo strategico di collegamento tra Europa, Africa e Medio Oriente, e un potenziale centrale nei processi di innovazione e crescita condivisa.

Il ministro italiano ha poi ribadito che il capitale umano costituisce oggi il principale fattore di competitività dei sistemi economici moderni, sottolineando come l’istruzione tecnica e la formazione professionale siano strumenti fondamentali non solo per l’occupazione, ma anche per l’innovazione e la mobilità sociale.

Valditara ha infine illustrato il modello italiano di istruzione tecnica e professionale, richiamando il sistema degli ITS e il percorso “4+2”, come esempi di integrazione efficace tra scuola, formazione e imprese, capaci di rafforzare il legame con il mercato del lavoro e favorire l’innovazione.

Il ministro ha riaffermato la disponibilità dell’Italia a rafforzare la cooperazione con l’Egitto e con i Paesi del Mediterraneo nello sviluppo di sistemi formativi moderni e condivisi, orientati alle competenze del futuro e alle esigenze delle nuove generazioni.

-Foto Presidenza del Consiglio dei Ministri Egitto-

(ITALPRESS).