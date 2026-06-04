Marocco, celebrati anche a Casablanca gli 80 anni della Repubblica Italiana

CASABLANCA (MAROCCO) (ITALPRESS) – Seconda tappa a Casablanca per le celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica italiana in Marocco, dopo l’avvio a Tangeri dedicato alla dimensione mediterranea e marittima del rapporto bilaterale. L’evento, organizzato dal Consolato Generale d’Italia, ha riunito rappresentanti delle istituzioni marocchine, della comunità italiana e del mondo economico dei due Paesi, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano. Nel suo intervento, Salzano ha sottolineato il ruolo storico e attuale di Casablanca come principale polo della presenza italiana nel Regno, ricordando il contributo di imprenditori, professionisti e famiglie italiane allo sviluppo della città e al rafforzamento dei rapporti bilaterali. Oggi, ha evidenziato, Casablanca ospita la più alta concentrazione di imprese italiane in Marocco ed è uno snodo centrale per le relazioni economiche tra i due Paesi.

L’Ambasciatore ha poi richiamato l’evoluzione del partenariato economico italo-marocchino, sempre più orientato verso una logica di integrazione industriale e produttiva. In questo contesto, il Marocco si afferma come hub industriale africano e piattaforma strategica tra Europa, Africa, Mediterraneo e Atlantico, anche grazie allo sviluppo di infrastrutture avanzate e alla crescita di settori come automotive, aeronautica ed energie rinnovabili.

Particolare attenzione è stata dedicata a Casablanca Finance City, indicata come esempio della capacità del Regno di attrarre investimenti e attività finanziarie rivolte all’intero continente africano. Salzano ha inoltre evidenziato la rinnovata centralità del Mediterraneo in uno scenario geopolitico in trasformazione, sottolineando l’importanza di connessioni, infrastrutture e filiere integrate.

In tale quadro, è stata richiamata l’inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi a Tangeri, della nave “GNV Aurora” del gruppo MSC, destinata a rafforzare i collegamenti tra Tangeri, Barcellona e Genova. Lo sguardo è stato infine rivolto alle opportunità legate ai grandi progetti in vista dei Mondiali di calcio del 2030 e al ruolo del Marocco nel Piano Mattei per l’Africa, con l’obiettivo di sviluppare valore condiviso, occupazione qualificata e innovazione.

In chiusura, l’Ambasciatore ha ricordato il messaggio di auguri inviato da Re Mohammed VI al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando la solidità dei rapporti bilaterali e la volontà comune di rafforzarli ulteriormente.

– Foto Ambasciata d’Italia in Marocco –

(ITALPRESS).