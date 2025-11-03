Cina: lanciato in orbita satellite di telerilevamento Yaogan-46

WENCHANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un razzo vettore Long March-7 modificato che trasporta il satellite Yaogan-46 è decollato il 3 novembre 2025 dal centro di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Il satellite è stato lanciato alle 11:47 (ora di Pechino) ed è entrato con successo nell’orbita prestabilita.

-foto Xinhua-

(ITALPRESS).