PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – È stato ufficialmente lanciato il sito ufficiale dell’APEC 2026 “China Year” (www.apec2026.cn), come dichiarato martedì dal ministero degli Esteri cinese.
In qualità di Paese ospitante dell’Asia-Pacific Economic Cooperation 2026, la Cina terrà a novembre la 33^ riunione dei leader economici dell’APEC a Shenzhen, nella provincia del Guangdong. Circa 300 riunioni ed eventi correlati all’APEC si svolgeranno in diverse città cinesi nel corso dell’anno.
Il sito fornisce contenuti autorevoli, gli ultimi aggiornamenti e informazioni di servizio riguardanti l’APEC “China Year”.
(ITALPRESS).
