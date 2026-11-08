Cina: lanciato con successo il razzo vettore CERES-2

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la Cina ha lanciato un razzo vettore CERES-2 Y3 con quattro satelliti a bordo.

Il razzo è decollato alle 7:37 (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nordoccidentale, e ha immesso con successo i satelliti in un’orbita eliosincrona a 535 chilometri di altitudine.

I quattro satelliti sono destinati a diversi settori, che spaziano dal telerilevamento oceanico e dalla meteorologia commerciale alla ricerca scientifica condotta dalle università e alla consapevolezza situazionale spaziale.

Il team di sviluppo del razzo ha dichiarato che il successo del test di volo e il preciso inserimento in orbita dei quattro satelliti segnano l’entrata ufficiale in servizio di un nuovo lanciatore commerciale.

Il CERES-2 è un lanciatore di media capacità sviluppato per il mercato dei lanci commerciali. Modello aggiornato della serie CERES, presenta una configurazione con tre stadi a propellente solido in tandem e uno stadio superiore a propellente liquido. Con una massa al decollo di circa 100 tonnellate, può trasportare un carico utile di 1,3 tonnellate in un’orbita eliosincrona a 500 chilometri di altitudine e può essere lanciato sia da terra sia dal mare.

Un rappresentante di Galactic Energy, l’azienda che ha sviluppato il razzo, ha dichiarato che la società continuerà a concentrarsi sul miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità dei propri lanciatori a propellente solido, contribuendo a soddisfare le diversificate esigenze di lancio della Cina per il dispiegamento e il reintegro di costellazioni di satelliti di piccole e medie dimensioni e per la realizzazione di costellazioni medio-grandi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)